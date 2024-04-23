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Желнов Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Желнов Андрей Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желнова Варвара Федотовна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Желнова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Желнова Варвара Федотовна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Желнов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Желнова Варвара Федотовна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Желнова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Желнова Варвара Федотовна

Смерть
Неизвестно

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