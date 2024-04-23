Желнов Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Желнов Андрей Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Желнова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Желнова Варвара Федотовна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Желнова Варвара Федотовна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Желнова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Желнова Варвара Федотовна
Смерть
Неизвестно