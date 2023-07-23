Боровская Авдотья (Евдокия) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1865
Рождение ребёнка
29.01.1866 ст.
Сын: Боровский Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Боровский Лаврентий Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1867 ст.
Сын: Боровский Арсений Лаврентьевич
Отец ребёнка: Боровский Лаврентий Васильевич
Рождение ребёнка
04.09.1868 ст.
Дочь: Елизавета Лаврентьевна
Отец ребёнка: Боровский Лаврентий Васильевич
Рождение ребёнка
19.06.1872 ст.
Дочь: Инна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Боровский Лаврентий Васильевич
Смерть
Неизвестно