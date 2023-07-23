Боровская Авдотья (Евдокия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровская Авдотья (Евдокия) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1865

Муж: Боровский Лаврентий Васильевич

Рождение ребёнка
29.01.1866 ст.

Сын: Боровский Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Боровский Лаврентий Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.05.1867 ст.

Сын: Боровский Арсений Лаврентьевич

Отец ребёнка: Боровский Лаврентий Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.09.1868 ст.

Дочь: Елизавета Лаврентьевна

Отец ребёнка: Боровский Лаврентий Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.06.1872 ст.

Дочь: Инна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Боровский Лаврентий Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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