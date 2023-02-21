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Бухаров Самко Яковлевич

Место рождения

Преображенское

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Бухаров Яков (Якунко) Максимович

Мать: Бухарова Улита

Преображенское
Рождение ребёнка
1695

Сын: Бухаров Иван Самойлович

Мать ребёнка: Бухарова Ульяна

Преображенское
Рождение ребёнка
1698

Сын: Бухаров Лука Самойлович

Мать ребёнка: Бухарова Ульяна

Преображенское
Рождение ребёнка
1702

Дочь: Лукерья Самойловна

Мать ребёнка: Бухарова Ульяна

Преображенское
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Стефанида Самойловна

Мать ребёнка: Бухарова Ульяна

Преображенское
Рождение ребёнка
1709

Сын: Бухаров Василий Самойлович

Мать ребёнка: Бухарова Ульяна

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Ульяна

Смерть
Неизвестно
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