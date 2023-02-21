Бухаров Самко Яковлевич
Место рожденияПреображенское
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Бухаров Яков (Якунко) Максимович
Мать: Бухарова Улита
Преображенское
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: Бухарова Ульяна
Преображенское
Рождение ребёнка
1698
Мать ребёнка: Бухарова Ульяна
Преображенское
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Лукерья Самойловна
Мать ребёнка: Бухарова Ульяна
Преображенское
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Стефанида Самойловна
Мать ребёнка: Бухарова Ульяна
Преображенское
Рождение ребёнка
1709
Сын: Бухаров Василий Самойлович
Мать ребёнка: Бухарова Ульяна
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухарова Ульяна
Смерть
Неизвестно