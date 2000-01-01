Бухарова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Отец ребёнка: Бухаров Самко Яковлевич
Преображенское
Рождение ребёнка
1698
Отец ребёнка: Бухаров Самко Яковлевич
Преображенское
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Лукерья Самойловна
Отец ребёнка: Бухаров Самко Яковлевич
Преображенское
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Стефанида Самойловна
Отец ребёнка: Бухаров Самко Яковлевич
Преображенское
Рождение ребёнка
1709
Сын: Бухаров Василий Самойлович
Отец ребёнка: Бухаров Самко Яковлевич
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно