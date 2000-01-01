Бухарова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Бухаров Иван Самойлович

Отец ребёнка: Бухаров Самко Яковлевич

Преображенское
Рождение ребёнка
1698

Сын: Бухаров Лука Самойлович

Отец ребёнка: Бухаров Самко Яковлевич

Преображенское
Рождение ребёнка
1702

Дочь: Лукерья Самойловна

Отец ребёнка: Бухаров Самко Яковлевич

Преображенское
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Стефанида Самойловна

Отец ребёнка: Бухаров Самко Яковлевич

Преображенское
Рождение ребёнка
1709

Сын: Бухаров Василий Самойлович

Отец ребёнка: Бухаров Самко Яковлевич

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Самко Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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