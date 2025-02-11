Пётр Алексеев 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1842, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Кошкин Алексей Васильев1820 г.р.
Мать
Кошкина Василиса Павлова1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Кошкин Алексей Васильев

Мать: Кошкина Василиса Павлова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

51

Смерть
Неизвестно

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