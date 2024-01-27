Стародубцев Василий Васильевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Стародубцева Мария Васильевна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стародубцева Мария Васильевна
Россия
Рождение ребёнка
1939
Сын: Стародубцев Петр Васильевич
Мать ребёнка: Стародубцева Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно