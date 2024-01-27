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Стародубцев Василий Васильевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1914 г.р.

Дети

Около 1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Стародубцева Мария Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стародубцева Мария Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
1939

Сын: Стародубцев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Стародубцева Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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