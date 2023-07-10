Смолгина (Овчинникова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолгина (Овчинникова) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Овчинников Василий Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Смолгин Аристарх Михайлович

Отец ребёнка: Смолгин Михаил Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 116 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смолгин Михаил Иванович

Смерть
1783
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 116 оборот
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