Смолгина (Овчинникова) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1714
Дата смерти1783
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1714
Отец: Овчинников Василий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Смолгин Аристарх Михайлович
Отец ребёнка: Смолгин Михаил Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 116 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1783
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 116 оборот