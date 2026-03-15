Попова Мария Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Попова Мария Васильевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Попов Ион Косьмин1831 г.р.
Дети
(Попова) Ироида Ионовна19.09.1852 г.р.
Попов Петр Ионович16.12.1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Ион Косьмин

Место жительства
Неизвестно
Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева (Попова) Дарья Ионовна

Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
19.09.1852

Дочь: (Попова) Ироида Ионовна

Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
16.12.1854

Сын: Попов Петр Ионович

Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1855

Сын: Попов Петр Ионович

Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
22.10.1856

Сын: Попов Косьма Ионович

Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
10.03.1859

Сын: Попов Алексей Ионович

Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
16.06.1860

Дочь: (Попова) Агриппина Ионовна

Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
25.12.1861

Сын: Попов Василий Ионович

Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
24.06.1864

Дочь: Попова (Попова) Анна Ионовна

Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1868

Сын: Попов Степан Ионович

Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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