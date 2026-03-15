Попова Мария Васильевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Попов Ион Косьмин1831 г.р.
Дети
(Попова) Ироида Ионовна19.09.1852 г.р.
Попов Петр Ионович16.12.1854 г.р.Показать еще 8
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Ион Косьмин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева (Попова) Дарья Ионовна
Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин
Рождение ребёнка
19.09.1852
Дочь: (Попова) Ироида Ионовна
Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин
Рождение ребёнка
16.12.1854
Сын: Попов Петр Ионович
Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин
Рождение ребёнка
1855
Сын: Попов Петр Ионович
Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин
Рождение ребёнка
22.10.1856
Сын: Попов Косьма Ионович
Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин
Рождение ребёнка
10.03.1859
Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин
Рождение ребёнка
16.06.1860
Дочь: (Попова) Агриппина Ионовна
Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин
Рождение ребёнка
25.12.1861
Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин
Рождение ребёнка
24.06.1864
Дочь: Попова (Попова) Анна Ионовна
Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин
Рождение ребёнка
1868
Сын: Попов Степан Ионович
Отец ребёнка: Попов Ион Косьмин
Смерть
Неизвестно