Зеленина Акилина Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина Акилина Леонтиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Самара, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1782

Муж: Зеленин Андрей Леонидович

Самара, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1788 ст.

Дочь: (Зеленина) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Зеленин Андрей Леонидович

Самара, Халтуринский уезд, Вятская губерния
1788г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024
Смерть
После 1816

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