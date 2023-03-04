Зеленина Акилина Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1782
Рождение ребёнка
01.10.1788 ст.
Дочь: (Зеленина) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Зеленин Андрей Леонидович
1788г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024
Смерть
После 1816