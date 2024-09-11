Снимщиков Лаврентий Петрович Около 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Снимщиков Лаврентий Петрович

Место рождения

Верхняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
По женихѣ села Верхней Вязовки крестьяне : Лаврентій Петровъ Снимириновъ и Панфилъ Евфи міевъ Никулинъ , по невѣстѣ села Верхней Вязовки крестьяне : Андрей Васильевъ Никулинъ и Александръ Калеринъ .
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Снимщиков Артемий Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Никулина (Снимщикова) Ульяна Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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