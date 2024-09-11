Снимщиков Лаврентий Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
По женихѣ села Верхней Вязовки крестьяне : Лаврентій Петровъ Снимириновъ и Панфилъ Евфи міевъ Никулинъ , по невѣстѣ села Верхней Вязовки крестьяне : Андрей Васильевъ Никулинъ и Александръ Калеринъ .
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Снимщиков Артемий Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Никулина (Снимщикова) Ульяна Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно