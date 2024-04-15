Антоха Марк Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Антоха Яков Степанович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Антошенко Корней Маркович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Матрона Марковна
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LV-B?i=437&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1848