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Антоха Марк Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Антоха Яков Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Антошенко Корней Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Матрона Марковна

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LV-B?i=437&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1848
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