Петрушина Аграфена Родионовна 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрушина Аграфена Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрушин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Петрушин Федор Петрович

Отец ребёнка: Петрушин Петр Иванович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Петрушин Кирьян Петрович

Отец ребёнка: Петрушин Петр Иванович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Петрушин Пимен Петрович

Отец ребёнка: Петрушин Петр Иванович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Петрушин Малай Петрович

Отец ребёнка: Петрушин Петр Иванович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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