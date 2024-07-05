Петрушина Аграфена Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Петрушин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Петрушин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Петрушин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Петрушин Петр Иванович
Смерть
Неизвестно