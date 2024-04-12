Амашкевич (Левинская) Надежда (Брайна) Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амашкевич (Левинская) Надежда (Брайна) Ананьевна

Место рождения

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

02.02.1882 ст.

Дата смерти

09.05.1960

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1882 ст.

Отец: Левинский Ананий Иосифович

Мать: Левинская Сарра

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 78 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1882 г. Лист 2об-3
Бракосочетание
Около 1915

Муж: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.03.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.05.1960
На памятнике написано или 1960 или 1968 - непонятно
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