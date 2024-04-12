Амашкевич (Левинская) Надежда (Брайна) Ананьевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1882 ст.
Дата смерти09.05.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1882 ст.
Отец: Левинский Ананий Иосифович
Мать: Левинская Сарра
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 78 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1882 г. Лист 2об-3
Бракосочетание
Около 1915
Муж: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
07.03.1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.05.1960
На памятнике написано или 1960 или 1968 - непонятно