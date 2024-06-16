Литова (Максимова) Альбина Александровна
Место рождения
Дата рождения25.02.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.05.1958
Рождение ребёнка
20.04.1959
Дочь: Вилинская (Литова) Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Литов Борис Николаевич
Рождение ребёнка
25.10.1963
Дочь: Мукина (Литова) Елена Борисовна
Отец ребёнка: Литов Борис Николаевич
Минск, Минск