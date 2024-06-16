Литова (Максимова) Альбина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литова (Максимова) Альбина Александровна

Место рождения

Москвино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

25.02.1937

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Москвино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
24.05.1958

Муж: Литов Борис Николаевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.04.1959

Дочь: Вилинская (Литова) Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Литов Борис Николаевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.10.1963

Дочь: Мукина (Литова) Елена Борисовна

Отец ребёнка: Литов Борис Николаевич

Минск, Минск

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