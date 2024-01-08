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Терехин Феодор Исоев

Место рождения

Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

12.06.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: Исой Антонов (принятый во двор)

Мать: не указана

Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехина (Куликова) Марья Яковлева

Бракосочетание
24.10.1879 ст.

Жена: не указана

Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.11.1881 ст.

Сын: Терехин Иван Феодоров

Мать ребёнка: Терехина (Куликова) Марья Яковлева

Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
12.06.1884 ст.
Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
От чахотки

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