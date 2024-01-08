Терехин Феодор Исоев
Место рождения
Дата рождения1860 ст.
Дата смерти12.06.1884 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Отец: Исой Антонов (принятый во двор)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
24.10.1879 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1881 ст.
Мать ребёнка: Терехина (Куликова) Марья Яковлева
Смерть
12.06.1884 ст.
От чахотки