Карташова Авдотья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова Авдотья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Федор Егорович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Карташов Василий Федорович

Отец ребёнка: Карташов Федор Егорович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно

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