Потримай Евфросиния Борисовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1889
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Потримай Павел Александрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
С 1889
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1896
Сын: Потримай Василий Павлович
Отец ребёнка: Потримай Павел Александрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.04.1911
Отец ребёнка: Потримай Павел Александрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно