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Потримай Евфросиния Борисовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.12.1889

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Потримай Павел Александрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
С 1889

Муж: Потримай Павел Александрович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1896

Сын: Потримай Василий Павлович

Отец ребёнка: Потримай Павел Александрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.04.1911

Сын: Потримай Родион Павлович

Отец ребёнка: Потримай Павел Александрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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