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Потримай Василий Павлович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1896

Дата смерти

16.03.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Потримай Павел Александрович

Мать: Потримай Евфросиния Борисовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
16.03.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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