(Белокур) Вера Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1867 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7M4-4?i=551&cc=3511744
Крещение
19.09.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
15.12.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Власовна Зоря
Смерть
Неизвестно