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(Белокур) Вера Дмитриевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

17.09.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1867 ст.

Отец: Белокур Дмитрий Кондратьевич

Мать: Белокур Ирина Александровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7M4-4?i=551&cc=3511744
Крещение
19.09.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
15.12.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Власовна Зоря
Смерть
Неизвестно
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