Зеленская (Лыскова) Зинаида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленская (Лыскова) Зинаида Сергеевна

Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

09.05.1950

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1950

Отец: Лысков Сергей Григорьевич

Мать: Лыскова (Башкова) Валентина Парфёновна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Матвеев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Матвеев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленский Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
28.08.?

Дочь: Зеленская Алена Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2018

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