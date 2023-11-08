Зеленская (Лыскова) Зинаида Сергеевна
Место рождения
Дата рождения09.05.1950
Дата смерти2018
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Матвеев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Матвеев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвеев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.?
Дочь: Зеленская Алена Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2018