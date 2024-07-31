Медведева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Трофим

Отец ребёнка: Медведев Иван

Рождение ребёнка
19.07.1831

Сын: Медведев Емельян

Отец ребёнка: Медведев Иван

Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Медведев Федот

Отец ребёнка: Медведев Иван

Смерть
Неизвестно

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