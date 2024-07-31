Медведева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Отец: Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Трофим
Отец ребёнка: Медведев Иван
Рождение ребёнка
19.07.1831
Сын: Медведев Емельян
Отец ребёнка: Медведев Иван
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Сын: Медведев Федот
Отец ребёнка: Медведев Иван
Смерть
Неизвестно