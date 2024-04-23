Антоненко Василий Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1928
Дата смерти04.11.1982
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова (Антоненко) Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Антоненко (Моисеенко) Зоя Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жидикова (Антоненко) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Антоненко (Моисеенко) Зоя Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоненко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Антоненко (Моисеенко) Зоя Семеновна
Смерть
04.11.1982