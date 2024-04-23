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Антоненко Василий Пантелеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1928

Дата смерти

04.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1928

Отец: Антоненко Пантелей Васильевич

Мать: Антоненко (Журбина) Пелагея Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова (Антоненко) Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Антоненко (Моисеенко) Зоя Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антоненко (Моисеенко) Зоя Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жидикова (Антоненко) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Антоненко (Моисеенко) Зоя Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Антоненко (Моисеенко) Зоя Семеновна

Смерть
04.11.1982

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