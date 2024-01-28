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Глазырина Фёкла Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазырин Николай Степанович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Глазырина Анисия Николаевна

Отец ребёнка: Глазырин Николай Степанович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Глазырин Яков Николаевич

Отец ребёнка: Глазырин Николай Степанович

Смерть
Неизвестно

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