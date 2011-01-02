Земцов Георгий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земцов Георгий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1929

Дата смерти

02.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земцов Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Земцова Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Геогргиевна

Мать ребёнка: Земцова Галина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земцова Галина Алексеевна

Смерть
02.01.2011

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