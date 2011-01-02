Земцов Георгий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1929
Дата смерти02.01.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Земцова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Геогргиевна
Мать ребёнка: Земцова Галина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.2011