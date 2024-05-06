Готовцев Иннокентий Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Готовцев Иннокентий Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Готовцев Иннокентий Иннокентиевич

Мать: Готовцева (Романова) Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Готовцев Михаил Иннокентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Готовцева Инна Иннокентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Готовцев Иннокентий Иннокентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Готовцева Анастасия Иннокентьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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