Педь Евдоким Михайлович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиПосле 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Педь Михаил Прокофьевич
Мать: Педь Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Педь Анна Наумовна
Рождение ребёнка
27.08.1875 ст.
Мать ребёнка: Педь Анна Наумовна
Рождение ребёнка
28.06.1878 ст.
Дочь: Педь Евфросинья Евдокимовна
Мать ребёнка: Педь Анна Наумовна
Рождение ребёнка
15.12.1888 ст.
Дочь: Педь Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Педь Анна Наумовна
Смерть
После 1888