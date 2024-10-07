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Педь Евдоким Михайлович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1854

Дата смерти

После 1888

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Педь Михаил Прокофьевич

Мать: Педь Евдокия Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Педь Анна Наумовна

Рождение ребёнка
27.08.1875 ст.

Сын: Педь Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Педь Анна Наумовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.06.1878 ст.

Дочь: Педь Евфросинья Евдокимовна

Мать ребёнка: Педь Анна Наумовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.12.1888 ст.

Дочь: Педь Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Педь Анна Наумовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1888

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