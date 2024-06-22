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Федосья Григорьева

Место рождения

Непорово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности
1788 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Непорово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Флор Аникиев

Отец ребёнка: Аникий Оника Артемьев

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1803 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Сукромля, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.11.1805 ст.

Муж: Аникий Оника Артемьев

Рашкино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF9-YPP?i=602&cc=1921824 на вдове
Рождение ребёнка
30.09.1811 ст.

Дочь: Устинья Аникиева

Отец ребёнка: Аникий Оника Артемьев

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGX6-9Q23?i=811&cc=1921824 двор.чел. Василий и кр. жена Марья Филиппова
Смерть
Неизвестно

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