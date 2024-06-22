Федосья Григорьева
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Флор Аникиев
Отец ребёнка: Аникий Оника Артемьев
Бракосочетание
04.02.1803 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Сукромля, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.11.1805 ст.
Рашкино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF9-YPP?i=602&cc=1921824 на вдове
Рождение ребёнка
30.09.1811 ст.
Дочь: Устинья Аникиева
Отец ребёнка: Аникий Оника Артемьев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGX6-9Q23?i=811&cc=1921824 двор.чел. Василий и кр. жена Марья Филиппова
Смерть
Неизвестно