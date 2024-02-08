Карпов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Карпова Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Карпов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно