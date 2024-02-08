Карпов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Карпова Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Клавдия Владимировна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Карпов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Карпов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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