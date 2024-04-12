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Нехлюдов Петр Павлович

Место рождения

Фёдорково, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Нехлюдов Павел Михайлович

Мать: не указана

Фёдорково, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
14.02.1910

Жена: Смирнова Ефросинья Васильевна

Черменино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
ГАКО ф.56 оп.13 д.61 церковь Михаила Архангела, поручитель по невесте брат Смирнов Григорий Васильевич д.Ивановская и д.Астафьева Маркиан Ефимович; по жениху Кологривский мещанин д.ФФе... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Фёдорково, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Кологривский мещанин
Смерть
Неизвестно
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