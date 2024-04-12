Нехлюдов Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Нехлюдов Павел Михайлович
Бракосочетание
14.02.1910
Черменино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
ГАКО ф.56 оп.13 д.61 церковь Михаила Архангела, поручитель по невесте брат Смирнов Григорий Васильевич д.Ивановская и д.Астафьева Маркиан Ефимович; по жениху Кологривский мещанин д.ФФе... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Кологривский мещанин
Смерть
Неизвестно