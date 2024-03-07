Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1804

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ермольченко Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Ермольченко Иван Николаев

Тупичев, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Ермольченко Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Ермольченко Иван Николаев

Тупичев, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Ермольченко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Ермольченко Иван Николаев

Тупичев, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ермольченко Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Ермольченко Иван Николаев

Тупичев, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермольченко Иван Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1804
Тупичев, Чернігівська область
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