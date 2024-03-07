Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ермольченко Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Ермольченко Иван Николаев
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Ермольченко Иван Николаев
Рождение ребёнка
1784
Сын: Ермольченко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Ермольченко Иван Николаев
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ермольченко Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Ермольченко Иван Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1804