Баяндин Панфил Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Баяндин Родион Леонтьевич
Мать: Матрона
Рождение ребёнка
1840
Сын: Баяндин Игнатий Панфилович (Пантелеевич)
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Баяндин Ефим Панфилович (Пантелеевич)
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Алексеевна
Смерть
Неизвестно