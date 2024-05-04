Баяндин Панфил Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баяндин Панфил Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Баяндин Родион Леонтьевич

Мать: Матрона

Рождение ребёнка
1840

Сын: Баяндин Игнатий Панфилович (Пантелеевич)

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Баяндин Ефим Панфилович (Пантелеевич)

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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