Хохрякова (Зонова) Анфиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохрякова (Зонова) Анфиса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зонов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохряков Николай Иванович

Отец ребёнка: Хохряков Иван

Рождение ребёнка
30.06.1931

Дочь: Тимкина (Хохрякова) Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Хохряков Иван

Смерть
Неизвестно

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