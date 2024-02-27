Хохрякова (Зонова) Анфиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зонов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хохряков Николай Иванович
Отец ребёнка: Хохряков Иван
Рождение ребёнка
30.06.1931
Дочь: Тимкина (Хохрякова) Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Хохряков Иван
Смерть
Неизвестно