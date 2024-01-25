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Ахременков Кирилл Георгиевич

Место рождения

поселок Гречановский Тростянской волости

Дата рождения

10.05.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1887 ст.

Отец: Ахременков Георгий Васильевич

Мать: Ахременкова Параскева Георгиевна

поселок Гречановский Тростянской волости
Бракосочетание
24.01.1910 ст.

Жена: Ахременкова Марина Ивановна

пос. Гречановский Тростянской волости
Бракосочетание
29.01.1910 ст.

Жена: не указана

пос. Гречановский тростянской волости
Рождение ребёнка
09.11.1915

Дочь: Кудряшова Варвара Кирилловна

Мать ребёнка: Ахременкова Марина Ивановна

Тростянка, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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