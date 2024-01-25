Ахременков Кирилл Георгиевич
Место рожденияпоселок Гречановский Тростянской волости
Дата рождения10.05.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1887 ст.
поселок Гречановский Тростянской волости
Бракосочетание
24.01.1910 ст.
пос. Гречановский Тростянской волости
Рождение ребёнка
09.11.1915
Дочь: Кудряшова Варвара Кирилловна
Мать ребёнка: Ахременкова Марина Ивановна
Тростянка, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно