Аветисян Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аветисян Эмма Сергевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аветисян Анжела Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аветисян Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Аветисян (Филипенко) Лидия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно