Аветисян Сергей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАветисян Сергей

Аветисян Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аветисян Эмма Сергевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аветисян Анжела Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аветисян Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Аветисян (Филипенко) Лидия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аветисян (Филипенко) Лидия Андреевна

Смерть
Неизвестно

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