Леонтий Максимович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Максим Иванович
Мать: Федора Григорьевна
Упоминание
1794
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 473 об.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Милодора (Нимфадора) Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Семен Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1825
Упоминается в списке прихожан https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#826
Смерть
Неизвестно