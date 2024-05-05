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Леонтий Максимович

Место рождения

Костино, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Максим Иванович

Мать: Федора Григорьевна

Костино, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1794
Костино, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 473 об.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Милодора (Нимфадора) Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1819

Сын: Семен Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Костино, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1825
Костино, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#826
Смерть
Неизвестно

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