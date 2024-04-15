Щербаков Давид Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Давид Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

21.10.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Щербаков Савелий Григорьевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
переведен одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова, той же что на Ломне | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
переведен одного владения в Кровную | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-J?i=448&cat=3007372
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
27.10.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Дмитрий Емельянович Карпенко
Восприемник
21.09.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Ефросиния Емельяновна (Карпенко) Белокобыла
Восприемник
13.10.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Назар Григорьевич Щербаков
Рождение ребёнка
1875

Сын: Щербаков Василий Давидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1879 ст.

Сын: Щербаков Моисей Давидович

Мать ребёнка: Щербакова Мария Максимовна

Кровное, Сумська область
Восприемник
22.02.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Поликарп Дамианович Будаков
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Мария Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
21.10.1903 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от водяной болезни | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JW22-R?i=233&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
23.10.1903 ст.
на кладбище д. Кровной
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