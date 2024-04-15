Щербаков Давид Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти21.10.1903 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1838
Отец: Щербаков Савелий Григорьевич
Место жительства
С 1846
переведен одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова, той же что на Ломне | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
переведен одного владения в Кровную | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-J?i=448&cat=3007372
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
27.10.1867 ст.
Дмитрий Емельянович Карпенко
Восприемник
21.09.1870 ст.
Ефросиния Емельяновна (Карпенко) Белокобыла
Восприемник
13.10.1874 ст.
Назар Григорьевич Щербаков
Рождение ребёнка
1875
Сын: Щербаков Василий Давидович
Рождение ребёнка
26.07.1879 ст.
Сын: Щербаков Моисей Давидович
Мать ребёнка: Щербакова Мария Максимовна
Восприемник
22.02.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Поликарп Дамианович Будаков
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.1903 ст.
Причина смерти: от водяной болезни | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JW22-R?i=233&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
23.10.1903 ст.
на кладбище д. Кровной