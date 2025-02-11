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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Валав Фёдор СавиновДо 1811 г.р.
Дети
Валав Моисей Фёдоров1829 г.р.
Фирсова (Валава) Акилина Фёдорова1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валав Фёдор Савинов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Валав Моисей Фёдоров

Отец ребёнка: Валав Фёдор Савинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Фирсова (Валава) Акилина Фёдорова

Отец ребёнка: Валав Фёдор Савинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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