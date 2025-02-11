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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Валав Фёдор СавиновДо 1811 г.р.
Дети
Валав Моисей Фёдоров1829 г.р.
Фирсова (Валава) Акилина Фёдорова1830 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валав Фёдор Савинов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Валав Моисей Фёдоров
Отец ребёнка: Валав Фёдор Савинов
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Фирсова (Валава) Акилина Фёдорова
Отец ребёнка: Валав Фёдор Савинов
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно