Budny Wiktor 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Budny Wiktor

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.11.1809

Жена: Karwowska (Ramotowska) Franciszka

Wąsosz
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Gosiewska (Budny) Magdalena Zofia

Мать ребёнка: Karwowska (Ramotowska) Franciszka

Рождение ребёнка
1814

Сын: Budny Aleksander

Мать ребёнка: Karwowska (Ramotowska) Franciszka

Смерть
1823

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