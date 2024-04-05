Budny Wiktor
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.11.1809
Wąsosz
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Gosiewska (Budny) Magdalena Zofia
Мать ребёнка: Karwowska (Ramotowska) Franciszka
Рождение ребёнка
1814
Сын: Budny Aleksander
Мать ребёнка: Karwowska (Ramotowska) Franciszka
Смерть
1823