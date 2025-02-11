Домна Ильина 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Домна Ильина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1834

умерла Неизвестно

Супруги
Кондратий Алексеев1831 г.р.
Дети
Прохор Кондратьев1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий Алексеев

Рождение ребёнка
1856

Сын: Прохор Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Алексеев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

41

Смерть
Неизвестно

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