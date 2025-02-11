Домна Ильина
женский, родилась 1834
умерла Неизвестно
Супруги
Кондратий Алексеев1831 г.р.
Дети
Прохор Кондратьев1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Алексеев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Прохор Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Алексеев
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно