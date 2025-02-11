Равдин Дмитрий Егоров 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Равдин Дмитрий Егоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Елена Максимова1836 г.р.
Отец
Равдин Георгий Андреев / Егор Андреев1836 г.р.
Супруги
Равдина (Кошкина) Анна Алексеева1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Равдин Георгий Андреев / Егор Андреев

Мать: Елена Максимова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

26

Бракосочетание
04.07.1876

Жена: Равдина (Кошкина) Анна Алексеева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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