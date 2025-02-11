Равдин Дмитрий Егоров
мужской, родился 1857, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕлена Максимова1836 г.р.
ОтецРавдин Георгий Андреев / Егор Андреев1836 г.р.
Супруги
Равдина (Кошкина) Анна Алексеева1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.07.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно