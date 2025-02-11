Анна Осипова
женский, родилась 1795
умерла Неизвестно
Супруги
Тихон Маркеллов1783 г.р.
Дети
Анна Тихонова1812 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Маркеллов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анна Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Маркеллов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Лешин Андрей Тихонов / Алексей Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Маркеллов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Николай Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Маркеллов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фёдор Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Маркеллов
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно