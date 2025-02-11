Анна Осипова 1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Осипова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1795

умерла Неизвестно

Супруги
Тихон Маркеллов1783 г.р.
Дети
Анна Тихонова1812 г.р.
Лешин Андрей Тихонов / Алексей Тихонов1813 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Маркеллов

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анна Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Маркеллов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1813

Сын: Лешин Андрей Тихонов / Алексей Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Маркеллов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1814

Сын: Николай Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Маркеллов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Сын: Фёдор Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Маркеллов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

85

Смерть
Неизвестно

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