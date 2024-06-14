Фетисов Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Константин Уаров
Мать: Елена Никифорова
Бракосочетание
06.02.1891 ст.
Рождение ребёнка
11.12.1891
Дочь: Фетисова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Фетисова (Конкина) Ксения Спиридоновна
Рождение ребёнка
07.10.1896 ст.
Мать ребёнка: Фетисова (Конкина) Ксения Спиридоновна
Рождение ребёнка
?.09.1898
Сын: Фетисов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Фетисова (Конкина) Ксения Спиридоновна
Рождение ребёнка
05.11.1905
Сын: Фетисов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Фетисова (Конкина) Ксения Спиридоновна
Смерть
Неизвестно