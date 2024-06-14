Фетисов Василий Константинович 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фетисов Василий Константинович

Место рождения

Спасское, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Константин Уаров

Мать: Елена Никифорова

Спасское, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
06.02.1891 ст.

Жена: Фетисова (Конкина) Ксения Спиридоновна

Спасское, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.12.1891

Дочь: Фетисова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Фетисова (Конкина) Ксения Спиридоновна

Спасское, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.10.1896 ст.

Сын: Фетисов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Фетисова (Конкина) Ксения Спиридоновна

Спасское, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.09.1898

Сын: Фетисов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Фетисова (Конкина) Ксения Спиридоновна

Спасское, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.11.1905

Сын: Фетисов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Фетисова (Конкина) Ксения Спиридоновна

Спасское, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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