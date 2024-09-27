Бузурова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти01.05.1897 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870 ст.
Сын: Бузуров Григорий Прокофиевич
Отец ребёнка: Бузуров Прокофий Фролович
Рождение ребёнка
07.11.1873 ст.
Дочь: Бузурова Клавдия Прокопиевна
Отец ребёнка: Бузуров Прокофий Фролович
Рождение ребёнка
04.07.1876 ст.
Дочь: Кадышева (Бузурова) Ольга Прокопиевна
Отец ребёнка: Бузуров Прокофий Фролович
Рождение ребёнка
10.01.1879 ст.
Сын: Бузуров Григорий Прокопиевич
Отец ребёнка: Бузуров Прокофий Фролович
Рождение ребёнка
01.10.1881 ст.
Сын: Бузуров Сергий Прокопиевич
Отец ребёнка: Бузуров Прокофий Фролович
Рождение ребёнка
20.07.1884 ст.
Дочь: Дорофеева (Бузурова) Мария Прокофиевна
Отец ребёнка: Бузуров Прокофий Фролович
Смерть
01.05.1897 ст.
от чахотки