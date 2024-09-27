Бузурова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузурова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

01.05.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузуров Прокофий Фролович

Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Бузуров Григорий Прокофиевич

Отец ребёнка: Бузуров Прокофий Фролович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.11.1873 ст.

Дочь: Бузурова Клавдия Прокопиевна

Отец ребёнка: Бузуров Прокофий Фролович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.07.1876 ст.

Дочь: Кадышева (Бузурова) Ольга Прокопиевна

Отец ребёнка: Бузуров Прокофий Фролович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.01.1879 ст.

Сын: Бузуров Григорий Прокопиевич

Отец ребёнка: Бузуров Прокофий Фролович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1881 ст.

Сын: Бузуров Сергий Прокопиевич

Отец ребёнка: Бузуров Прокофий Фролович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.07.1884 ст.

Дочь: Дорофеева (Бузурова) Мария Прокофиевна

Отец ребёнка: Бузуров Прокофий Фролович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
01.05.1897 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
от чахотки

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