Волобоева (Рубанова) Нина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волобоева (Рубанова) Нина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1942

Отец: не указан

Мать: Рубанова Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
22.10.1962

Дочь: Черешнева Валентина Петровна

Отец ребёнка: Волобоев Петр Егорович

Рождение ребёнка
04.03.1969

Дочь: Сулимова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Волобоев Петр Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волобоев Петр Егорович

Смерть
Неизвестно
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