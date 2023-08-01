Волобоева (Рубанова) Нина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1942
Мать: Рубанова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
22.10.1962
Дочь: Черешнева Валентина Петровна
Отец ребёнка: Волобоев Петр Егорович
Рождение ребёнка
04.03.1969
Дочь: Сулимова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Волобоев Петр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно