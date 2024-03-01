Жарников Анисим Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жарников Валентин Анисимович
Мать ребёнка: Жарникова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1932
Дочь: Жарникова Надежда Анисимовна
Мать ребёнка: Жарникова Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно