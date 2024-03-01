Жарников Анисим Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарников Анисим Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жарников Валентин Анисимович

Мать ребёнка: Жарникова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарникова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1932

Дочь: Жарникова Надежда Анисимовна

Мать ребёнка: Жарникова Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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