Степанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида Федоровна

Степанида Федоровна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1772

Дата смерти

После 1792

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1741 г.р.

Мать

Вычислено 1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772

Отец: Носков Федор Иванович

Мать: Носкова Марфа Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 25 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 16
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1792

Мы используем куки для улучшения работы сайта.