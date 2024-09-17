Степанида Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1772
Дата смертиПосле 1792
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772
Отец: Носков Федор Иванович
Мать: Носкова Марфа Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 25 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 16
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1792