Шмаков Афанасий Никифорович
Место рождения
Дата рождения17.08.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1871 ст.
Отец: Шмаков Никифор Григорьевич
Мать: Шмакова Марфа Ефимовна
Крещение
22.08.1871 ст.
Восприемник: починка Сюрзинского из русских Никифор Иустинов Буторин
Восприемник
01.04.1893 ст.
Евфимий Родители: Юмской волости починка Новиковского крестьянин из русских Константин Василиев Шмаков и жена его Параскева Михаилова
Бракосочетание
До 1905
Рождение ребёнка
08.06.1905 ст.
Сын: Шмаков Елисей Афанасьевич
Мать ребёнка: Шмакова Варвара Степановна
Бракосочетание
После 1905
Жена: Шмакова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
19.08.1910 ст.
Сын: Шмаков Самуил Афанасьевич
Мать ребёнка: Шмакова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
17.03.1918 ст.
Мать ребёнка: Шмакова Мария Семёновна
Смерть
Неизвестно