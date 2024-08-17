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Шмаков Афанасий Никифорович

Место рождения

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

17.08.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1871 ст.

Отец: Шмаков Никифор Григорьевич

Мать: Шмакова Марфа Ефимовна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
22.08.1871 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: починка Сюрзинского из русских Никифор Иустинов Буторин
Восприемник
01.04.1893 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Евфимий Родители: Юмской волости починка Новиковского крестьянин из русских Константин Василиев Шмаков и жена его Параскева Михаилова
Бракосочетание
До 1905

Жена: Шмакова Варвара Степановна

Рождение ребёнка
08.06.1905 ст.

Сын: Шмаков Елисей Афанасьевич

Мать ребёнка: Шмакова Варвара Степановна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
После 1905

Жена: Шмакова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
19.08.1910 ст.

Сын: Шмаков Самуил Афанасьевич

Мать ребёнка: Шмакова Варвара Степановна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1918 ст.

Сын: Шмаков Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Шмакова Мария Семёновна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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