Каткова (Першина) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каткова (Першина) Марфа Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

09.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катков Петр Парфёнович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Катков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Катков Петр Парфёнович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Силина (Каткова) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Катков Петр Парфёнович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.12.1941

Сын: Катков Герман Петрович

Отец ребёнка: Катков Петр Парфёнович

Коновалово, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.12.1945

Сын: Катков Александр Петрович

Отец ребёнка: Катков Петр Парфёнович

Коновалово, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.10.1952

Сын: Катков Николай Петрович

Отец ребёнка: Катков Петр Парфёнович

Коновалово, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
09.01.1979
Коновалово, Макушинский муниципальный район, Курганская область

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