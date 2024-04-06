Каткова (Першина) Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти09.01.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Катков Петр Парфёнович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Силина (Каткова) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Катков Петр Парфёнович
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.12.1941
Отец ребёнка: Катков Петр Парфёнович
Рождение ребёнка
05.12.1945
Сын: Катков Александр Петрович
Отец ребёнка: Катков Петр Парфёнович
Рождение ребёнка
25.10.1952
Отец ребёнка: Катков Петр Парфёнович
Смерть
09.01.1979