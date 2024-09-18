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Копысов Никита Иванович

Место рождения

дер. Малькановская Немской волости Нолинского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1794

Дата смерти

14.07.1863 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Копысов Иван Анкудинов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копысова Дарья Феклистовна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Городилова (Копысова) Матрона Никитична

Мать ребёнка: Копысова Дарья Феклистовна

Смерть
14.07.1863 ст.
Русский Ятцаз, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

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