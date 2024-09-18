Копысов Никита Иванович
Место рождениядер. Малькановская Немской волости Нолинского уезда Вятской губернии
Дата рождения1794
Дата смерти14.07.1863 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Копысов Иван Анкудинов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Городилова (Копысова) Матрона Никитична
Мать ребёнка: Копысова Дарья Феклистовна
Смерть
14.07.1863 ст.
Русский Ятцаз, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика