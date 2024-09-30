Тойвонен (Пейкалайнен) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1917
Рождение ребёнка
23.03.1920
Сын: Тойвонен Вильгельм Александрович
Отец ребёнка: Тойвонен Александр Абрамович
Рождение ребёнка
04.12.1921
Сын: Тойвонен Виктор Александрович
Отец ребёнка: Тойвонен Александр Абрамович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тойвонен Иван Александрович
Отец ребёнка: Тойвонен Александр Абрамович
Рождение ребёнка
10.01.1926
Дочь: (Тойвонен) Айно Александровна
Отец ребёнка: Тойвонен Александр Абрамович
Рождение ребёнка
07.10.1927
Сын: Тойвонен Виктор Александрович
Отец ребёнка: Тойвонен Александр Абрамович
Рождение ребёнка
20.09.1929
Сын: Тойвонен Вилле Александрович
Отец ребёнка: Тойвонен Александр Абрамович
Рождение ребёнка
02.11.1931
Дочь: (Тойвонен) Инкери Александровна
Отец ребёнка: Тойвонен Александр Абрамович
Рождение ребёнка
18.02.1935
Дочь: (Тойвонен) Тюне Александровна
Отец ребёнка: Тойвонен Александр Абрамович
Смерть
Неизвестно