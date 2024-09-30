Тойвонен (Пейкалайнен) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тойвонен (Пейкалайнен) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1917

Муж: Тойвонен Александр Абрамович

Рождение ребёнка
23.03.1920

Сын: Тойвонен Вильгельм Александрович

Отец ребёнка: Тойвонен Александр Абрамович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.12.1921

Сын: Тойвонен Виктор Александрович

Отец ребёнка: Тойвонен Александр Абрамович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Тойвонен Иван Александрович

Отец ребёнка: Тойвонен Александр Абрамович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.01.1926

Дочь: (Тойвонен) Айно Александровна

Отец ребёнка: Тойвонен Александр Абрамович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.10.1927

Сын: Тойвонен Виктор Александрович

Отец ребёнка: Тойвонен Александр Абрамович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.09.1929

Сын: Тойвонен Вилле Александрович

Отец ребёнка: Тойвонен Александр Абрамович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.11.1931

Дочь: (Тойвонен) Инкери Александровна

Отец ребёнка: Тойвонен Александр Абрамович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.02.1935

Дочь: (Тойвонен) Тюне Александровна

Отец ребёнка: Тойвонен Александр Абрамович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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